Турция разрывает отношения с Израилем: как отреагирует Азербайджан?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция разорвала торговые отношения с Израилем.

«Несмотря на некоторые странные высказывания политических партий нашей страны, мы полностью разорвали связи с Израилем и, в конце концов, не позволили президенту Израиля использовать наше воздушное пространство для поездки на саммит COP29 в Азербайджан. Есть альтернативные маршруты в Баку, и мы предложили воспользоваться ими. Удалось ли ему долететь или нет, я не знаю», — заявил Эрдоган журналистам.

Следует отметить, что 19 ноября президент Израиля Исаак Герцог должен был прибыть в Баку для участия в COP29. Однако его запланированная поездка на климатическую конференцию в Баку была отменена. В то время как в официальном заявлении израильского президента в качестве причины отмены были указаны «соображения безопасности», Азербайджан заявил, что настоящей причиной стал отказ Турции разрешить самолету «Крыло Сиона» пролететь через свое воздушное пространство. Несмотря на интенсивные дипломатические усилия, Турция отказала в предоставлении коридора для полета этого самолета.

«К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали никаких результатов. Азербайджан создал необходимые условия для участия всех сторон в климатической конференции, однако ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по не зависящим от нашей страны причинам», — заявил журналистам представитель МИД Азербайджана.

В программе «Сложный вопрос» принял участие политический аналитик Ахмед Алили, который прокомментировал турецко-израильские, азербайджано-турецкие и азербайджано-израильские отношения.

По словам Алили, решение Анкары разорвать отношения с Израилем во многом обусловлено внутриполитическими соображениями. Правительство не может игнорировать общественное мнение, и большинство граждан Турции (особенно религиозные группы) возмущены действиями Израиля в секторе Газа. Тем не менее, по некоторым вопросам realpolitik Анкара и Тель-Авив продолжают поддерживать связь по неофициальным каналам.

Эксперт также подчеркнул, что позиция Азербайджана по Израилю всегда отличалась от позиции Турции. «Позиция Азербайджана по ряду вопросов, включая Косово, отличалась от позиции Турции», — отметил он, добавив, что есть сферы, где две страны проводят совершенно независимую политику.

Что касается различий в подходах Анкары и Баку к урегулированию азербайджано-армянских отношений, Алили заявил, что не видит кризиса разногласий между стратегическими союзниками. По его мнению, различия носят чисто методологический характер.