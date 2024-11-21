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(12 минут назад)
Счетная палата считает поступления от аренды государственного имущества низкими

Счетная палата считает поступления от аренды государственного имущества низкими

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Счетная палата считает поступления от аренды государственного имущества недостаточными

В Азербайджане существует дополнительный потенциал, связанный с поступлениями в бюджет от сдачи в аренду государственного имущества.

Об этом говорится в заключении Счетной Gалаты на законопроект "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, проведенный анализ и меры внешнего государственного финансового контроля дали основание сделать вывод о наличии дополнительного потенциала по данному источнику.

Прогнозируется, что в 2025 году на долю поступлений по аренде государственного имущества в Азербайджане придется 34 миллиона манатов, или 0,1% доходов бюджета. Это на 21,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2024 год.

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