США подтвердили предоставление Украине противопехотных мин и другой военной помощи
США подтвердили предоставление Украине противопехотных мин и другой военной помощи
Администрация Байдена в среду подтвердила, что США вскоре поставят Украине противопехотные мины, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Я могу подтвердить... что мы поставляем украинскому правительству противопехотные мины. Мы также поставляем противотанковые мины», — заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
По его словам, эти мины предназначены для срыва наступления сухопутных войск, что значительно повышает обороноспособность Украины, в сочетании с другими боеприпасами, поставляемыми США.
Предоставляемые США мины оснащены электрическим предохранителем и питаются от батарей, так что когда батарея разрядится, они не взорвутся. Они могут стать инертными за период от четырех часов до двух недель.
Этот шаг был предпринят в то время, когда Киев пытается оказать сопротивление более многочисленным российским военным, которые вторгаются на украинские позиции на 600-мильном фронте и с особой силой в Донецкой области.
В среду администрация Байдена объявила о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины. Пакет стоимостью 275 миллионов долларов включает боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие
«Мы продолжим оказывать Украине поддержку, необходимую ей для успеха на поле боя и защите от российской агрессии», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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