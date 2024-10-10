Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%

В январе-сентябре 2024 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет около 12 миллиардов манатов.

Об этом говорится в заявлении структуры.

Согласно данным, это примерно на 6% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Из 9-месячных налоговых поступлений 8,4 миллиарда манатов, или 70%, пришлись на ненефтегазовый сектор. Это на 13,4% больше, чем год назад.

Пересмотренное бюджетное обязательство государственной налоговой службы в этом году составляет 15,3 миллиарда манатов. За отчетный период собрано 78,5% этой суммы.