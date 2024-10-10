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(4 минуты назад)
Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%

Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%

В январе-сентябре 2024 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет около 12 миллиардов манатов.

Об этом говорится в заявлении структуры.

Согласно данным, это примерно на 6% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Из 9-месячных налоговых поступлений 8,4 миллиарда манатов, или 70%, пришлись на ненефтегазовый сектор. Это на 13,4% больше, чем  год назад.

Пересмотренное бюджетное обязательство государственной налоговой службы в этом году составляет 15,3 миллиарда манатов. За отчетный период собрано 78,5% этой суммы.

1 отзыв

  • Samir

    2024-10-10

    9 aylıq vergi daxilolmalarının 8,4 milyard manatı və yaxud 70%-i qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb - 70%????? Bu, mümkün deyil.

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