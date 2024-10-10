Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%
Азербайджан сократил налоговые поступления на 6%
В январе-сентябре 2024 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет около 12 миллиардов манатов.
Об этом говорится в заявлении структуры.
Согласно данным, это примерно на 6% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Из 9-месячных налоговых поступлений 8,4 миллиарда манатов, или 70%, пришлись на ненефтегазовый сектор. Это на 13,4% больше, чем год назад.
Пересмотренное бюджетное обязательство государственной налоговой службы в этом году составляет 15,3 миллиарда манатов. За отчетный период собрано 78,5% этой суммы.
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1 отзыв
Samir
2024-10-10
9 aylıq vergi daxilolmalarının 8,4 milyard manatı və yaxud 70%-i qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb - 70%????? Bu, mümkün deyil.