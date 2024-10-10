Азербайджан предлагает воплотить консенсус, достигнутый на COP28, в конкретные решения

Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления вызовов климатических изменений, заявил президент Ильхам Алиев в своем приветственном послании участникам открывшейся сегодня в Баку двухдневной конференции Pre-COP29.

«Мы успешно реализуем наш социально-экономический приоритет «чистая окружающая среда и зеленое развитие» на национальном уровне. Азербайджан объявил 2024 год «Годом солидарности зеленого мира». Наш богатый потенциал ветровой и солнечной энергии позволяет продвигать программу возобновляемых источников энергии. Освобожденные от оккупации и объявленные зонами «зеленой энергетики» Карабах и Восточный Зангезур имеют достаточно возобновляемых источников энергии», - подчеркнул Алиев.

Вместе с тем, он указал на «клеветническую кампанию, развернутую в некоторых медиа-структурах» с целью «запятнать имидж Азербайджана».

«Эти попытки напрасны и не удержат нас от выполнения благородной миссии по борьбе с негативными последствиями изменения климата», - сказано в обращении Алиева.

На COP29 в Баку важно поддержать достигнутый на предыдущейконференции в ОАЭ консенсус, и в частности, по аккумулированию и использованию ежегодно 1 трлн. долларов США на решение климатических проблем развивающихся и особенно островных государств, в свою очередь, заявил на открытии Pre-COP29 назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

По его словам, обсуждения в рамках Pre-COP29 помогут достичь прогресса по таким важным вопросам как: "Новая коллективная количественная цель"; уточнение вопросов формирования международного Фонда реагирования на потери и ущерб; Зелёный климатический фонд и др.

"Климатическое финансирование будет в числе основных вопросов на консультациях, Pre-COP и в ходе самого COP29", - отметил Бабаев.

В национальных планах по климатическим обязательствам, которые будут представлены до февраля 2025 года, будут определены реальные шаги для снижения выбросов парниковых и непарниковых газов.

«Мы считаем, что все политические разногласия надо отложить ради светлого климатического будущего», - сказал Бабаев, выразив уверенность в том, что «это поддержат все участники COP29».

Финансирование - один из важнейших элементов борьбы с изменением климата, в свою очередь заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

Новая коллективная цель COP29 финансированию борьбы с изменением климата должна обеспечить средства для реализации консенсуса, достигнутого в ОАЭ, сказал в свою очередь министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Мы должны обеспечить выделение средств наиболее уязвимым слоям населения, чтобы помочь им повысить устойчивость к изменению климата и восстановиться», - сказал он.

Заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед отметила необходимость приостановления дальнейшего повышение температуры.

"Дальнейшее повышение температуры может привести к глобальным катастрофам. Мы должны устранить финансовый разрыв, возвысив голос развивающихся стран и международных финансовых институтов. COP29 должна преобразовывать претензии и обязательства в результаты», - сказала она.