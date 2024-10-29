Азербайджан стремится к банковскому сотрудничеству с Венгрией
Азербайджан стремится к банковскому сотрудничеству с Венгрией
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедьяров в рамках ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда провел в столице США Вашингтоне встречу с заместителем председателя Центрального банка Венгрии Барнабасом Вирагом.
Об этом сообщает ЦБА.
Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение существующими отношениями сотрудничества между центральными банками, а также высоко оценена организация совместных поездок для обучения и обмена опытом. Также был проведен обмен мнениями о текущих экономических связях между странами, макроэкономической ситуации и возможностях сотрудничества между финансовыми секторами.
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