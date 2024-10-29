Арарат Мирзоян готов приехать на COP29 в обмен на освобождение пленных - СМИ

На встрече Алиев – Пашинян 24 октября в Казани приняли участие также и министры иностранных дел двух стран. По данным армянского издания «Грапарак», в ходе разговора была поднята тема пленных.

«Арарат Мирзоян предложил Ильхаму Алиеву вернуть хотя бы нескольких пленных военнослужащих в обмен на их участие в COP-29 и гарантировал, что лично поедет в Баку для участия в мероприятии, Алиев вместо ответа на вопрос сам задал вопрос Пашиняну: «А почему не требуете Рубена Варданяна?». На это премьер-министр Армении ответил: «Потому что знаю, что не отдадите». Алиев же продолжил: «Вместо этого его требуют из другой страны, Путин требует», - пишет издание.

О содержании этого разговора Арарат Мирзоян рассказал депутатам от «Гражданского договора» на закрытом заседании в пятницу вечером», - отмечает «Грапарак».