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(5 минут назад)
Арарат Мирзоян готов приехать на COP29 в обмен на освобождение пленных - СМИ

Арарат Мирзоян готов приехать на COP29 в обмен на освобождение пленных - СМИ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Арарат Мирзоян готов приехать на COP29 в обмен на освобождение пленных - СМИ

На встрече Алиев – Пашинян 24 октября в Казани приняли участие  также и министры иностранных дел двух стран. По данным армянского издания «Грапарак», в ходе разговора была поднята тема  пленных.

«Арарат Мирзоян предложил Ильхаму Алиеву вернуть хотя бы нескольких пленных военнослужащих в обмен на их участие в COP-29 и гарантировал, что лично поедет в Баку для участия в мероприятии, Алиев вместо ответа на вопрос сам задал вопрос  Пашиняну: «А почему не требуете Рубена Варданяна?». На это премьер-министр Армении ответил: «Потому что знаю, что не отдадите». Алиев же продолжил: «Вместо этого его требуют из другой страны, Путин требует», - пишет издание.

О содержании этого разговора Арарат Мирзоян рассказал депутатам от «Гражданского договора» на закрытом заседании в пятницу вечером», - отмечает «Грапарак».

1 отзыв

  • Elvis

    2024-10-29

    Пашинян не настолько глупой чтоб вызволить из плена олигарха который может прийти к власти как Иванишвили в Грузии

    Cavab ver

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