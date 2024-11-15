Азербайджан увеличил поступления от страхования от безработицы более чем на 12%

Поступления по страховым взносам от безработицы в Азербайджане увеличились более чем на 12%

В январе-октябре 2024 года поступления по страховым взносам от безработицы в Азербайджане составили 167 миллионов манатов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 12,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

Из 10-месячных поступлений 126,4 млн манатов пришлись на долю внебюджетных организаций. Это на 14,9% больше, чем год назад.

Бюджет Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения в этом году составляет 238 млн млрд манатов. При этом 184,7 млн манатов с пересмотром должны быть сформированы за счет страховых взносов от безработицы. За отчетный период собрано около 90% этой суммы.