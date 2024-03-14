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(9 минут назад)
Азербайджан увеличил поступления по обязательному медицинскому страхованию на 16%

Азербайджан увеличил поступления по обязательному медицинскому страхованию на 16%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане поступления от обязательного медицинского страхования увеличились на 16%

В январе-феврале 2024 года поступления по взносам на обязательное медицинское страхование в Азербайджане составили 153,2 миллиона манатов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

В отчете говорится, что это на 15,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

В том числе, за последний  год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,9% и составили 110,4 млн. манатов.

В этом году бюджет фонда обязательного медицинского страхования составляет 2 811,4 миллиона манатов. Из них 815,1 миллиона манатов должны быть сформированы за счет взносов на обязательное медицинское страхование. За 2 месяца собрано 18,8% этой суммы.

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