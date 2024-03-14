Апелляционный суд рассмотрит жалобы арестованных по делу Toplum TV

Бакинский апелляционный суд (БАС) 15 марта рассмотрит жалобы арестованных фигурантов по уголовному делу против Toplum TV.

На 12:00 назначено рассмотрение апелляции учредителя Toplum TV Алескера Мамедли; на 12:15 руководителя Института демократических инициатив (ИДИ) и Платформы «III Республика» Акифа Гурбанов; 12:15 – сотрудника ИДИ Али Зейнала, на 14:15 члена правления Платформы «III Республика» Руслана Иззятли.

Сегодня в 15:00 будет рассмотрена апелляционная жалоба еще одного сотрудника ИДИ - Рамиля Бабаева.

Все указанные лица были задержаны 6-8 марта по обвинению в «контрабанде иностранной валюты». Все они арестованы на 4 месяца. Журналисты отвергают обвинения.

Международные организации осудили преследования журналистов и активистов по делу Toplum TV. Силовики изъяли оборудования Toplum TV после чего, были удалены видеоматериалы на его аккаунтах в YouTube и Instagram.