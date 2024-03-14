Апелляционный суд рассмотрит жалобы арестованных по делу Toplum TV
Апелляционный суд рассмотрит жалобы арестованных по делу Toplum TV
Бакинский апелляционный суд (БАС) 15 марта рассмотрит жалобы арестованных фигурантов по уголовному делу против Toplum TV.
На 12:00 назначено рассмотрение апелляции учредителя Toplum TV Алескера Мамедли; на 12:15 руководителя Института демократических инициатив (ИДИ) и Платформы «III Республика» Акифа Гурбанов; 12:15 – сотрудника ИДИ Али Зейнала, на 14:15 члена правления Платформы «III Республика» Руслана Иззятли.
Сегодня в 15:00 будет рассмотрена апелляционная жалоба еще одного сотрудника ИДИ - Рамиля Бабаева.
Все указанные лица были задержаны 6-8 марта по обвинению в «контрабанде иностранной валюты». Все они арестованы на 4 месяца. Журналисты отвергают обвинения.
Международные организации осудили преследования журналистов и активистов по делу Toplum TV. Силовики изъяли оборудования Toplum TV после чего, были удалены видеоматериалы на его аккаунтах в YouTube и Instagram.
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