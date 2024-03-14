  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy130 C
  • Пятница, 15 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 минут назад)
В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум

В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум

Во дворце «Гюлистан» сегодня открылся  XI Глобальный Бакинский форум на тему: «Восстановление раздробленного мира».

Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви под патронажем  президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В работе форуму принимают участие выше 350 гостей, из более, чем 70 стран мира.

Среди гостей бывшие руководители государств и правительств ряда стран мира, а также действующий президент Албании Байрам Бегай.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, рассмотрены  угрозы новому миропорядку, вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в разделенном мире и др.

Также будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности и др.

Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба, сказал на открытии форума президента Азербайджана Ильхам Алиев.

«Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности», - добавил он.

В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум
В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум

Написать отзыв

Политика

Ermənistan Avropa İttifaqına namizəd statusu alır. Rəsmi Bakı nə düşünür? – Rauf Mirqədirov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей