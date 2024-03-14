В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум
В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум
Во дворце «Гюлистан» сегодня открылся XI Глобальный Бакинский форум на тему: «Восстановление раздробленного мира».
Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В работе форуму принимают участие выше 350 гостей, из более, чем 70 стран мира.
Среди гостей бывшие руководители государств и правительств ряда стран мира, а также действующий президент Албании Байрам Бегай.
На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, рассмотрены угрозы новому миропорядку, вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в разделенном мире и др.
Также будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности и др.
Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба, сказал на открытии форума президента Азербайджана Ильхам Алиев.
«Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности», - добавил он.
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