В Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум

Во дворце «Гюлистан» сегодня открылся XI Глобальный Бакинский форум на тему: «Восстановление раздробленного мира».

Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В работе форуму принимают участие выше 350 гостей, из более, чем 70 стран мира.

Среди гостей бывшие руководители государств и правительств ряда стран мира, а также действующий президент Албании Байрам Бегай.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, рассмотрены угрозы новому миропорядку, вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в разделенном мире и др.

Также будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности и др.

Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба, сказал на открытии форума президента Азербайджана Ильхам Алиев.

«Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности», - добавил он.