Азербайджанская таможня “забыла” раскрыть платежи в бюджет
Азербайджанская таможня “забыла” раскрыть платежи в бюджет
Хотя Государственный таможенный комитет обнародовал статистику торговли по итогам 2023 года, на этот раз в обзоре не были отражены сумма и структура средств, перечисленных структурой в государственный бюджет в прошлом году.
На интернет-странице комитета в разделе, где отражаются суммы ежемесячных переводов, цифры за декабрь 2023 года не размещены.
Вместо этого информацию о платежах азербайджанской таможни в бюджет обнародовало Министерство финансов. В прошлом году по линии таможенных органов в бюджет поступило 6 337,8 миллиона манатов. Это на 12,1% больше, чем годом ранее.
619,2 миллиона манатов годовых выплат пришлись на прошлый месяц. Это на 9,6% больше, чем в декабре прошлого года.
Финансы
-
- 26 январь 2024, 13:20
”Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) приняла решение о делистинге облигаций небанковской кредитной организации “Kəpəz” на 500 тысяч манатов.
-
- 26 январь 2024, 12:28
На ”Бакинской фондовой бирже " (БФБ) завершился аукцион по размещению процентных необеспеченных без документных именных облигаций небанковской кредитной организации" Viator Micro Kredit Azerbaycan " с кодом AZ2006021532 ISIN, номиналом 500 тысяч манатов, с 18-месячным сроком обращения.
-
- 26 январь 2024, 12:06
29 января на “Бакинской фондовой бирже”(БФБ) состоится аукцион по размещению процентных необеспеченных, недокументированных именных облигаций государственного акционерного общества “AzerGold” под кодом Az2003019877 ISIN на сумму 20 миллионов долларов США с 3-летним сроком обращения.
-
”Ziraatbank Азербайджан " обнародовал финансовые показатели по итогам 2023 года. В прошлом году банк получил 8,5 миллиона манатов чистой прибыли.
Написать отзыв