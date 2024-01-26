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(1 час назад)
Азербайджанская таможня “забыла”  раскрыть платежи в бюджет

Азербайджанская таможня “забыла”  раскрыть платежи в бюджет

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджанская таможня “забыла”  раскрыть платежи в бюджет

Хотя Государственный таможенный комитет обнародовал статистику торговли по итогам 2023 года, на этот раз в обзоре не были отражены сумма и структура средств, перечисленных структурой  в государственный бюджет в прошлом году.

На интернет-странице комитета в разделе, где отражаются суммы ежемесячных переводов, цифры за декабрь 2023 года не размещены.

Вместо этого информацию о платежах азербайджанской таможни в бюджет обнародовало Министерство финансов. В прошлом году по линии таможенных органов в бюджет поступило 6 337,8 миллиона манатов. Это на 12,1% больше, чем годом ранее.

619,2 миллиона манатов годовых выплат пришлись на прошлый месяц. Это на 9,6% больше, чем в декабре прошлого года.

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