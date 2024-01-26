Джеймс О'Брайен о политике США в отношении Западных Балкан, Южного Кавказа и Центральной Азии

Высокопоставленный представитель администрации президента Байдена, отвечающий за Европу и Евразию, в четверг заявил о решительной поддержке Вашингтоном Евросоюза в его планах запустить новый проект экономической интеграции со странами Западных Балкан, а также сотрудничества с Грузией, Арменией и Азербайджаном, передает вашингтонский корреспондент Turan.

Выступая в Германском Фонде Маршалла, занимающемся трансатлантическим сотрудничеством, помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что в последние десятилетия появился ряд государств, которые стремились в Европу, но не имели четкой стратегии. Были и те, кто видел себя между Россией и США. Это картина наблюдается от берегов Каспия и даже Центральной Азии до Адриатики.

«Это серьезная проблема для нашей безопасности, но также и для жителей этих государств. Это серое пространство позволяет процветать политикам, которые любят находиться вне правил… Они могут играть со всеми, но без каких-либо правил», - сказал О'Брайен.

В этом контексте хорошая новость в том, что ЕС начнет переговоры с этими странами, чтобы активизировать свое взаимодействие с ними. США «решительно поддерживают это и реформы, необходимые этим странам, чтобы найти будущее в составе единого рынка и Европейского Союза», - сказал О`Брайен

По его словам, страны Центральной Азии ищут торговые пути и инфраструктуру, минуя Россию - через Каспий, Азербайджан, Грузию, и возможно через Армению и Турцию. Через эти маршруты пройдут огромные объемы торговли, включая значительную часть мировой торговли минеральными ресурсами, зерном и другими товарами. По его словам, на следующей неделе в Брюсселе Европейский банк реконструкции и развития организует конференцию по финансированию этих торговых проектов.

Касаясь агрессии России против Украины, О'Брайен сказал, что мир будет безопаснее, если поддержит Украину. Вашингтон считает, что к концу 2024 года Украина станет сильнее и сможет определить свое будущее, поэтому США помогает Украине победить.

О'Брайен также предупредил, что в ближайшие два года в результате санкций Запада и войны против Украины российская экономика сократится примерно на 6%.

О'Брайен также рассказал о Грузии. Вашингтон «решительно поддерживает» международную миссию наблюдателей на предстоящих парламентских выборах в Грузии. «Мы собираемся работать с этой миссией и энергичным гражданским обществом Грузии, чтобы выборы прошли хорошо. Мы знаем, что более 85% граждан Грузии говорят, что хотят реформ и вступления в ЕС. Это то, за что мы должны бороться». «Правительство Грузии приложило усилия для проведения реформ в последние месяцы, и мы ценим это. Мы ценим то, что они сделали, чтобы не нарушать санкций (против России)».