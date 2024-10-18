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(8 часов назад)
"AzInTelecom" ищет страховщика

"AzInTelecom" ищет страховщика

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

"AzInTelecom" ищет страховщика

Подведомственная Министерству цифрового развития и транспорта компания AzInTelecom проводит открытый тендер на добровольное страхование административного здания и дата-центра.

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

В сообщении говорится, что плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 5 ноября по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Алибея Гусейнзаде, 74.

Предложения будут рассмотрены 5 ноября в 17:00 по указанному адресу.

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