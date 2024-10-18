Два человека погибли в результате взрыва пятиэтажном доме в Гяндже
Два человека погибли в результате взрыва в пятиэтажном доме в Гяндже
Два человека погибли и еще четверо пострадали сегодня утром в результате взрыва в квартире в пятиэтажном доме в Гяндже.
Взрыв произошел в квартире на 4-ом этаже. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов живыми 4 жильцов, а также тела двух погибших, говорится в сообщении МЧС.
Трое пострадавших были доставлены в больницу Гянджи имение Аббаса Саххата.
Один из них (мужчина) после оказания медпомощи был выписан, лечение двух других (женщин) продолжается, их состояние стабильное, в свою очередь сообщает TƏBİB (Объединение управление по территориальными медицинскими подразделениями).
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