Два человека погибли в результате взрыва пятиэтажном доме в Гяндже

Два человека погибли в результате взрыва в пятиэтажном доме в Гяндже

Два человека погибли и еще четверо пострадали сегодня утром в результате взрыва в квартире в пятиэтажном доме в Гяндже.

Взрыв произошел в квартире на 4-ом этаже. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов живыми 4 жильцов, а также тела двух погибших, говорится в сообщении МЧС.

Трое пострадавших были доставлены в больницу Гянджи имение Аббаса Саххата.

Один из них (мужчина) после оказания медпомощи был выписан, лечение двух других (женщин) продолжается, их состояние стабильное, в свою очередь сообщает TƏBİB (Объединение управление по территориальными медицинскими подразделениями).