Банк, членом которого является Азербайджан, выдал кредитов примерно на 9 миллиардов евро

Черноморский банк торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank – BSTDB), членом которого является Азербайджан, за 25 лет своей деятельности выдал кредитов на сумму более 8,8 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном министерством финансов по итогам 26-го ежегодного заседания совета директоров Банка в Стамбуле.

Как уже говорилось, на заседании присутствовал член совета, министр Самир Шарифов. На мероприятии было отмечено, что BSTDB, преодолевая региональные и глобальные трудности, экономические кризисы, продемонстрировал стабильность как важный финансовый институт, оказал поддержку сотням клиентов из частного и государственного секторов. Инвестиции банка привели к значительному прогрессу в важных секторах экономики стран-членов, включая производство, инфраструктуру, энергетику, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство и финансы.

На заседании Совет директоров BSTDB утвердил 2-й этап среднесрочного стратегического и бизнес-планов на 2023-2026 годы. Было отмечено, что после возникшей региональной напряженности в 2022-2024 годах, войны и вызванных ею трудностей банк стремится вернуться к успешной бизнес-модели, которая была до 2022 года – стабильному и размерному росту.

BSTDB со штаб-квартирой в греческом городе Салоники была создана в январе 1997 года государствами - членами Организации Черноморского экономического сотрудничества-Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Грецией и Украиной. Банк поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, участвует в предоставлении кредитов странам-членам, открытии кредитных линий, предоставлении гарантий, если инвестиции не будут сделаны, и финансировании торговли.