Севиндж Вагифгызы среди 10 чемпионов по борьбе с коррупцией, награжденных Госдепартаментом США

В понедельник Соединенные Штаты Америки наградили незаконно арестованную азербайджанскую журналистку Севиндж Вагифгызы в числе 10 чемпионов мира по борьбе с коррупцией. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, они "возглавляли или выступали за реформы и расследования, способствующие созданию более справедливого и прозрачного мира для своих сограждан", сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.

"Азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы более десяти лет своей жизни посвятила разоблачению злоупотреблений правительства. Она также является единственным лауреатом, которого нет с нами сегодня", - сказал Блинкен на церемонии вручени наград в Госдепартаменте.

Вагифгызы — главный редактор издания Abzas Media, известный журналист-расследователь, разоблачающий коррупцию на высоком уровне, была арестована в Баку в ноябре прошлого года.

"Сейчас, более года спустя, она по-прежнему находится в заключении", - сказал Блинкен.

Далее он добавил: "Перед арестом Севиндж написала: "Я больше не чувствую страха. Я знаю, что они могут сделать... меня это не останавливает. Важнее быть полезной для людей... люди нуждаются в нас".

Государственный департамент учредил премию "Чемпионы борьбы с коррупцией" в 2021 году, чтобы отметить людей, предпринявших выдающиеся шаги в борьбе с коррупцией, и продемонстрировать солидарность США с ними.

Среди лауреатов этого года - журналисты, правозащитники, судьи и даже государственные чиновники, которые способствовали серьезным институциональным изменениям.

"Мы воздаем должное всем, кто борется за подотчетность, верховенство закона, прозрачность и свободу прессы", - сказал Блинкен.

Среди других лауреатов - Хорхе Мора Кортес из Колумбии, Матрика Дахал из Непала, Алтин Думани из Албании, Србухи Гальян из Армении, Карл Ирани из Ливана, Марр Ньянг из Гамбии, Хавьер Энрике Карабалло Салазар из Панамы, Дидар Смагулов из Казахстана и Джимми Спайр Ссентонго из Уганды.

"Каждый из наших лауреатов сделал трудный выбор, чтобы быть полезным для своих сограждан и для граждан всего мира. Мы все стали лучше благодаря их усилиям и вашим усилиям", - заключил Блинкен.

После выступления Блинкена Шелби Смит-Уилсон, главный заместитель помощника госсекретаря США, назвала Севиндж Вагифгызы чемпионом по борьбе с коррупцией за ее самоотверженный труд по разоблачению коррупции в Азербайджане.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video