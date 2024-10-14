  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear15.20 C
  • Вторник, 15 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
"Bank of Baku" за 9 месяцев получил 20 миллионов манатов чистой прибыли

"Bank of Baku" за 9 месяцев получил 20 миллионов манатов чистой прибыли

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чистая прибыль "Bank of Baku" за 9 месяцев составила 20 млн манатов

Bank of Baku обнародовал финансовые показатели по итогам января-сентября 2024 года.

За 9 месяцев банк получил 20 млн манатов чистой прибыли.

Это на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Активы “Bank of Baku”  на начало октября текущего года составили 919,5 млн манатов, что на 12,6% больше, чем на начало октября прошлого года. В том числе чистый кредитный портфель составил 690,8 млн манатов (на 19,1%). Обязательства банка составили 769,8 млн манатов (+13,4%), в том числе депозитный портфель - 571,3 млн манатов (+26,5%), балансовый капитал - 149,7 млн манатов (+8,6%), уставный капитал - 52,9 млн манатов (не изменился).

Написать отзыв

Финансы

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей