"Bank of Baku" за 9 месяцев получил 20 миллионов манатов чистой прибыли
Чистая прибыль "Bank of Baku" за 9 месяцев составила 20 млн манатов
Bank of Baku обнародовал финансовые показатели по итогам января-сентября 2024 года.
За 9 месяцев банк получил 20 млн манатов чистой прибыли.
Это на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Активы “Bank of Baku” на начало октября текущего года составили 919,5 млн манатов, что на 12,6% больше, чем на начало октября прошлого года. В том числе чистый кредитный портфель составил 690,8 млн манатов (на 19,1%). Обязательства банка составили 769,8 млн манатов (+13,4%), в том числе депозитный портфель - 571,3 млн манатов (+26,5%), балансовый капитал - 149,7 млн манатов (+8,6%), уставный капитал - 52,9 млн манатов (не изменился).
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