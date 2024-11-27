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(4 часа назад)
Банки Азербайджана за 10 месяцев получили 914 миллионов манатов чистой прибыли

Банки Азербайджана за 10 месяцев получили 914 миллионов манатов чистой прибыли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чистая прибыль банков Азербайджана за 10 месяцев составила 914 миллионов манатов

Центральный банк Азербайджана обнародовал банковский обзор по итогам января-октября 2024 года.

Согласно документу, прибыль местных банков за 10 месяцев составила 913,7 миллиона манатов, что на 0,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период банки получили 3 242 млн манатов процентных доходов, 1 365,3 млн манатов непроцентных доходов, 4,5 млн манатов непредвиденных доходов, понесли 969,4 млн манатов процентных расходов, 2 189,8 млн манатов непроцентных расходов, создали специальный резерв по просроченным кредитам в размере 325 млн манатов, уплатили подоходный налог в размере 213,9 млн манатов.

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