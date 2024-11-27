Банки Азербайджана за 10 месяцев получили 914 миллионов манатов чистой прибыли
Чистая прибыль банков Азербайджана за 10 месяцев составила 914 миллионов манатов
Центральный банк Азербайджана обнародовал банковский обзор по итогам января-октября 2024 года.
Согласно документу, прибыль местных банков за 10 месяцев составила 913,7 миллиона манатов, что на 0,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
За отчетный период банки получили 3 242 млн манатов процентных доходов, 1 365,3 млн манатов непроцентных доходов, 4,5 млн манатов непредвиденных доходов, понесли 969,4 млн манатов процентных расходов, 2 189,8 млн манатов непроцентных расходов, создали специальный резерв по просроченным кредитам в размере 325 млн манатов, уплатили подоходный налог в размере 213,9 млн манатов.
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