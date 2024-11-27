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(4 часа назад)
США высоко ценят партнерство Азербайджана с НАТО

США высоко ценят партнерство Азербайджана с НАТО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США высоко ценят партнерство Азербайджана с НАТО

США высоко ценят активную роль Азербайджана в Программе «Партнерство ради мира» (PfP) и постоянную приверженность к cсотрудничество с Альянсом.

Об этом говорится в сообщении посольство США по случаю исполнения 30-летия присоединения Азербайджана к PfP.

Военный атташе посольства Кайл Коун и сотрудник политического отдела Соня Веттштейн приняли участие в научной конференции МИД, посвященной юбилейной дате.

“Мы поддерживаем прогресс Азербайджана в достижении целей PfP  в рамках двустороннего сотрудничества в области безопасности, включая недавнее участия в совместной учебной конференции, состоявшейся в Стамбуле", - далее говорится в сообщении посольства США.

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