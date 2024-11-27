Израиль и Хезболла согласились прекратить боевые действия

26 ноября при посредничестве США между Израилем и движением Хезболла было достигнуто соглашение о прекращении огня на границе между Ливаном и Израилем. Оно вступило в силу минувшей ночью.

По данным израильских СМИ, Соглашение о перемирии состоит из 13 пунктов и предусматривает взаимный отказ от боенных действий; отвод сил Хезболлы с юга Ливана (граница с Израилем); ввод в эту зону исключительно сил армии Ливана; прекращение нелегального оружия в Ливане; Израиль постепенно выведет свои силы с юга Ливана в течение 60 дней.

В Израиле скептически воспринимают готовность движения Хезболла соблюдать условия перемирия. Так, после подписания соглашения и до его вступления в силу в 4 часа утра, Хезболла вела активный обстрел северных районов Израиля.

* Хезболла вступила в войну против Израиля 8 октября 2023 года. Все это время она ежедневно подвергала обстрелам север и центр Израиля. Прошло более года, прежде чем Израиль начал наземную операцию против сил Хезболла на юге Ливана. Это произошло 1 октября 2024 года.