Фильм арестованного исследователя отмечен на еще одном кинофестивале
Фильм арестованного исследователя отмечен на еще одном кинофестивале
Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова «Фрагменты» отмечен еще на одном международном кинофестивале.
На этот раз он вошёл в список лучших фильмов октября в рамках Prisma Awards – Rome Independent Film Award, говорится в сообщении международной кампании в защиту Абилова.
Prisma Awards, основанная в 2018 году международная платформа, которая продвигает независимое кино. Каждый месяц в столице Италии – Риме проходят конкурсы, а признанные лучшими фильмы получают возможность попасть на ежегодную церемонию в историческом кинотеатре Cinema Farnese. Фестиваль известен тем, что открывает таланты со всего мира, и многие фильмы, представленные на Prisma, впоследствии получают признание на престижных фестивалях, таких как Каннский и Сандэнс, далее отмечено в сообщении.
Ранее, фильм Абилова «Фрагменты» был удостоен награды международного кинофестиваля Monza (Италия) в номинации «Лучший научно-фантастический фильм».
* Короткометражный художественный фильм «Фрагменты» был снят в 2023 г и посвящен теме искусственного интеллекта. Он повествует историю двух влюбленных андроидов, изображая различные сцены из их повседневной жизни. Времяпрепровождение андроидов, их разговоры и то, как они выглядят, практически неотличимы от людей. Кульминацией фильма является автокатастрофа, в которой один из андроидов погибает, а другой решает покончить с собой, узнав, что его партнер получил необратимые повреждения в результате аварии.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным. 19 ноября суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.
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