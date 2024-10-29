ЦБА разработало "Правила об устойчивых требованиях к капиталу инвестиционной компании»
ЦБА разработало "Правила об устойчивых требованиях к капиталу инвестиционной компании»
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в “Национальном плане действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы” обнародовал отчет об исполнении плана работы на 2023 год по реализации соответствующих мер.
В документе говорится, что организация разработала "Правила об устойчивых требованиях к капиталу инвестиционной компании".
Правила разработаны с целью повышения прозрачности в частном секторе, совершенствования требований к адекватности капитала в рыночных, кредитных и операционных рисках деятельности инвестиционной компании в соответствии с международной практикой. В настоящее время выполняются завершающие работы по проекту.
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