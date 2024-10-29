Фамиль Халилов
У активиста, проводящего в заключении голодовку, отнялись ноги
У общественного активиста, инвалида I группы Фамиля Халилова, который 77 дней продолжает голодовку в СИЗО, отнялись ноги. « Он не может двигаться и похудел на 36 кг. Об этом радио "Голос Америки" 29 октября сообщила Кичикханым Халилова после посещения мужа в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1.
По ее словам, Фамиля мучаютголовные боли и острые рези в животе. Тем не менее, он намерен продолжать голодовку до конца.
Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что суд над Фамилем Халиловым отложен на 28 ноября, после завершения COP29.
Фамиль Халилов объявил с 15 августа голодовку в знак протеста против своего «незаконного ареста» 2 мая этого года по обвинению в изготовлении, транспортировке наркотиков в крупном размере с целью сбыта. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Близкие активиста утверждают, что Фамиль был активен в социальных сетях и требовал соблюдения прав человека, критиковал политику властей.
29 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу Халилова, который несколько раз откладывался.
Фамиль Халилов, страдает церебральным параличом, у него парализованы руки. Свои посты в соцсетях он печатал пальцами ног.
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