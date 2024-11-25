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(6 часов назад)
Центральный банк Азербайджана ищет страховщика

Центральный банк Азербайджана ищет страховщика

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Центральный банк Азербайджана ищет страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит открытый тендер на страхование основных средств.

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

Согласно информации, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

Желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 10 декабря в 17:00 по указанному адресу.

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