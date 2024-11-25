Центральный банк Азербайджана ищет страховщика
Центральный банк Азербайджана ищет страховщика
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит открытый тендер на страхование основных средств.
Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.
Согласно информации, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.
Желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.
Предложения будут рассмотрены 10 декабря в 17:00 по указанному адресу.
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