Центральный банк Азербайджана ищет страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит открытый тендер на страхование основных средств.

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

Согласно информации, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

Желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 10 декабря в 17:00 по указанному адресу.