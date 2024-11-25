Совместные учения спецназов КСИР и ВС Азербайджана

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его Сухопутные войска начали совместные военные учения с Армией Азербайджана на северо-западе Ирана.

По сообщению агентства IRNA, четырехдневные учения под названием «Совместные учения Араз» начались утром в воскресенье.

В учении участвуют подразделения спецназа Корпуса Стражей Исламской революции и ВС Азербайджана в приграничном районе Аслан-Дуз провинции Ардебиль.

«Учения направлены на укрепление отношений между двумя странами и двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с незаконными организованными вооруженными формированиями.

Учения также направлены на укрепление совместной безопасности границ, военного потенциала и оборонного сотрудничества на тактическом и оперативном уровне в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями», - говорится в сообщении.