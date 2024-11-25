Совместные учения спецназов КСИР и ВС Азербайджана
Совместные учения спецназов КСИР и ВС Азербайджана
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его Сухопутные войска начали совместные военные учения с Армией Азербайджана на северо-западе Ирана.
По сообщению агентства IRNA, четырехдневные учения под названием «Совместные учения Араз» начались утром в воскресенье.
В учении участвуют подразделения спецназа Корпуса Стражей Исламской революции и ВС Азербайджана в приграничном районе Аслан-Дуз провинции Ардебиль.
«Учения направлены на укрепление отношений между двумя странами и двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с незаконными организованными вооруженными формированиями.
Учения также направлены на укрепление совместной безопасности границ, военного потенциала и оборонного сотрудничества на тактическом и оперативном уровне в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями», - говорится в сообщении.
Политика
-
- 25 ноябрь 2024, 23:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
-
- 25 ноябрь 2024, 19:51
Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы сегодня в 16:00 вызван в главное управление полиции города Баку. Об этом сам написал в facebook.
-
- 25 ноябрь 2024, 18:20
Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.
-
- 25 ноябрь 2024, 17:55
Бакинский апелляционный суд в понедельник рассмотрел жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление его ареста на 4 месяца.
Написать отзыв