Центральный банк Азербайджана принял меры против должностного лица “Azer-Türk Bank"
Центральный банк Азербайджана принял меры против должностного лица “Azer-Türk Bank"
Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностное лицо “Azer-Türk Bank” на 2 000 манатов.
Об этом сообщает ЦБА.
В сообщении говорится, что в рамках текущего контроля проводимого организацией выявлены нарушения требований статьи 35.4 закона “О банках”, пункта 3.3 “порядок предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр”. Поэтому в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях оштрафовано должностное лицо “Azer-Türk Bank” .
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