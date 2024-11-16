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(1 час назад)
Центральный банк Азербайджана принял меры против должностного лица “Azer-Türk Bank"

Центральный банк Азербайджана принял меры против должностного лица “Azer-Türk Bank"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Центральный банк Азербайджана принял меры против должностного лица “Azer-Türk Bank"

Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностное лицо “Azer-Türk Bank” на 2 000 манатов.

Об этом сообщает ЦБА.

В сообщении говорится, что в рамках текущего контроля проводимого организацией выявлены нарушения требований статьи 35.4 закона “О банках”, пункта 3.3 “порядок предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр”. Поэтому в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях  оштрафовано должностное лицо “Azer-Türk Bank”   .

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