Большая израильская делегация едет на COP29
Большая израильская делегация едет на COP29
19 ноября президент Израиля и ряд министров правительства этой страны прибудут в Баку для участия в климатической конференции ООН COP29.
Согласно израильскому изданию Calcalist, 19 ноября президент Израиля Ицхак Герцог прилетит в Баку, где проведет политические встречи и выступит на конференции.
Из-за близости Ирана, визит делегации осложнен проблемой безопасности, отмечает издание. Поэтому, будут приняты усиленные меры безопасности для членов делегации.
В тоже время, министры сельского хозяйства и науки и инноваций Израиля отказались от поездки в Баку, хотя их сфера имеет прямое отношение к повестке дня конференции.
В тоже время, в Баку приедет министр транспорта Мири Регев с большой командой, которая останется в Азербайджане и после завершения COP29, утверждает Calcalist.
Также в Баку прибудет министр экологии Израиля Идит Сальман.
Что же касается Мири Регев, то 20 ноября она откроет мероприятия по транспорту в израильском павильоне, где будут представлены инновации.
Далее в течение двух дней она проведет двусторонние встречи с министром транспорта Азербайджана и проведет экскурсию по Баку. В частности, она посетит Бакинский порт, Метрополитен и Центр управления транспортом.
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