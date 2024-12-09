Государственный банк хочет заимствовать у рынка капитала 100 миллионов манатов
Государственный банк хочет заимствовать у рынка капитала 100 миллионов манатов
Государственный “Международный банк Азербайджана” (МБА) объявил о выпуске облигаций на 100 миллионов манатов.
Банк разместил проспект эмиссии облигаций в системе электронного раскрытия информации Центрального банка Азербайджана.
Согласно документу, предполагается заказать 100 000%, необеспеченных, недокументированных, именных облигаций номинальной стоимостью от 1 000 манатов.
Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Им обещают доходность 11% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые 3 месяца. Андеррайтер размещения - инвестиционная компания ABB-İnvest , принадлежащая МБА.
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Финансы
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1 отзыв
Finca
2024-12-09
Банк, кот.не возвращает деньги клиентам.