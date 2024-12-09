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(4 часа назад)
Государственный банк хочет заимствовать у рынка капитала 100 миллионов манатов

Государственный банк хочет заимствовать у рынка капитала 100 миллионов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Государственный банк хочет заимствовать у рынка капитала 100 миллионов манатов

Государственный “Международный банк Азербайджана” (МБА) объявил о выпуске облигаций на 100 миллионов манатов.

Банк разместил проспект эмиссии облигаций в системе электронного раскрытия информации Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, предполагается заказать 100 000%, необеспеченных, недокументированных, именных  облигаций номинальной стоимостью от 1 000 манатов.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Им обещают доходность 11% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые 3 месяца. Андеррайтер размещения - инвестиционная компания ABB-İnvest , принадлежащая МБА.

1 отзыв

  • Finca

    2024-12-09

    Банк, кот.не возвращает деньги клиентам.

    Cavab ver

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