Ипотечный и Кредитно-Гарантийный Фонд ищет страховщика
Ипотечный и Кредитно-Гарантийный Фонд ищет страховщика
Ипотечный и Кредитно-Гарантийный фонд проводит открытый тендер на страхование административного здания и оборудования.
Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.
В сообщении говорится, что плата за участие в тендере составляет 36 манатов. Претенденты могут представить свои предложения до 17 сентября по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.
Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 17 сентября в 10:00.
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