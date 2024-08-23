Ипотечный  и Кредитно-Гарантийный Фонд  ищет страховщика

Ипотечный и Кредитно-Гарантийный фонд проводит открытый тендер на страхование административного здания и оборудования.

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

В сообщении говорится, что плата за участие в тендере составляет 36 манатов. Претенденты могут представить свои предложения до 17 сентября по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 17 сентября в 10:00.