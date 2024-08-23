Зибейда Садыгова не может добиться встречи с Бахрузом Самедовым ( обновлено)

Адвокат Зибейда Садыгова привлеченная семьей политолога Бахруза Самедова к защите его прав, не может добиться встречи с ним.

Как сообщила адвокат Turan, Самедов содержится в изоляторе временного содержания Службы государственной безопасности (CU<). Садыгова представила свои адвокатские документы в СГБ. Однако следователь, ведущий дело Самедова, не отвечает на звонки и сообщения адвоката, чтобы она могла встретиться с подзащитным.

Адвокат также представила документы в Сабаильский районный суд, чтобы в случае привода Самедова в это учреждение ее оповестили об этом.

Назначенный следствием адвокат не отвечает на звонки журналистов.

Представители СГБ не доступны для комментариев.

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Судьба политолога Бахруза Самедова спустя два дня после задержания остается неясной

Судьба Бахруза Самедова спустя два дня после задержания остается не ясной.

Бабушка молодого человека Зибейда Османова сообщила Turan, что после задержания Самедов ни разу не звонил родным.

Правоохранительные органы официально не поставили в известность родственников Самедова о причинах задержания, в чем его подозревают или обвиняют.

Лишь однажды 22 августа бабушке активиста звонила некая Вафа, представившвяся адвокатом и сообщила, что Самедова задержали в связи с его публикациями, направленными против государства.

Молодой человек был задержан 21 августа около 16.00.

Спустя полчаса у них дома был проведен обыск, в ходе которого были изъяты 2 компьютера, 2 телефона, паспорт Самедова и книга с опубликованной в ней его статьей.

Самедов известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/. Также он известен своими пацифистскими взглядами.