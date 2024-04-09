Какие банки и национальный почтовый оператор в Азербайджане будут работать в праздничные дни?

В Азербайджане банки и национальный почтовый оператор будут работать в праздничные дни

В нерабочие дни, с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, пункты обмена валют, а также отделения, подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта компании «Азерпочт».

Об этом сообщил Центральный Банк Азербайджана.

В сообщении говорится, что клиентов будут обслуживать в общей сложности 126 точек продаж 17-ти банков (в том числе в 24-хчасовом режиме 3 точки продаж 3-х банков ), 68 отделений “Азерпочт”, 5 пунктов обмена валют, имеющих лицензии на обмен валют (в том числе 1-в 24-часовом режиме).

С графиком работы филиалов и отделений банков, торговых точек «Азерпочт» и пунктов обмена валют, которые будут работать в праздничные дни, можно ознакомиться по ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/3b3aeb3e1ef61ca1c86aec167.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/c0b0ae4c35422b6b79d86a1f4.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/f92afe9000f421688adadd472.pdf