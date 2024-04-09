Какие банки и национальный почтовый оператор в Азербайджане будут работать в праздничные дни?
В Азербайджане банки и национальный почтовый оператор будут работать в праздничные дни
В нерабочие дни, с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, пункты обмена валют, а также отделения, подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта компании «Азерпочт».
Об этом сообщил Центральный Банк Азербайджана.
В сообщении говорится, что клиентов будут обслуживать в общей сложности 126 точек продаж 17-ти банков (в том числе в 24-хчасовом режиме 3 точки продаж 3-х банков ), 68 отделений “Азерпочт”, 5 пунктов обмена валют, имеющих лицензии на обмен валют (в том числе 1-в 24-часовом режиме).
С графиком работы филиалов и отделений банков, торговых точек «Азерпочт» и пунктов обмена валют, которые будут работать в праздничные дни, можно ознакомиться по ссылкам:
https://uploads.cbar.az/press-releases/3b3aeb3e1ef61ca1c86aec167.pdf
https://uploads.cbar.az/press-releases/c0b0ae4c35422b6b79d86a1f4.pdf
https://uploads.cbar.az/press-releases/f92afe9000f421688adadd472.pdf
Финансы
-
- 9 апрель 2024, 15:20
Yelobank проведет очередное общее собрание акционеров 15 мая в 11: 00.
-
- 9 апрель 2024, 14:38
В 2023 году Счетная палата в результате проведенных контрольных мероприятий выявила искажение финансовой отчетности на сумму 1 252,6 миллиона манатов.
-
- 9 апрель 2024, 14:24
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) издал обязательное к исполнению распоряжение в отношении ОАО Rabitabank по совершенствованию внутренних процедур.
-
- 9 апрель 2024, 13:50
В 2023 году Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму 562,5 миллиона манатов.
Написать отзыв