США призывают Москву уйти с Запорожской АЭС
США призывают Москву покинуть Запорожскую АЭС
США заявили в понедельник, что продолжают следить за ситуацией на Запорожской АЭС после сообщений о нанесениии ударов по главной защитной оболочке реактора.
«Нам известно об атаке беспилотника Запорожской АЭС», - сказал на брифинге официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, отвечая на вопросы корреспондента Turan.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и через официальные отчеты МАГАТЭ, согласно которым, ущерб от удара , нанесенного беспилотником, не поставил под угрозу ядерную безопасность", - добавил он.
МАГАТЭ сообщило вчера, что основные конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС подверглись прямым ударам как минимум трижды. И Россия, и Украина обвинили в этом друг–друга.
«Мы убеждены, что Россия ведет очень опасную игру, захватив украинскую атомную станцию, которая является крупнейшей в Европе. Мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал с АЭС, вернуть полный контроль над АЭС компетентным украинским властям и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на АЭС», - подчеркнул Миллер.
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