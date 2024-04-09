Закон об «иностранных агентах» сбивает Грузию с ее европейского пути - Госдепартамент
Закон об «иностранных агентах» сбивает Грузию с ее европейского пути - Госдепартамент
США передали правящей партии Грузии «глубокую обеспокоенность» по поводу спорного закона об «иностранных агентах» за несколько дней до того, как он был передан на утверждение парламента.
Законопроект, который ужесточит правила финансирования гражданского общества, в понедельник прошел первый этап и теперь будет представлен на рассмотрение парламентского комитета в ближайшие недели.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что в случае принятия, этот законопроект нанесет ущерб организациям гражданского общества, работающим над улучшением жизни граждан Грузии", - заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
«Это сбило бы Грузию с ее европейского пути, и мы обеспокоены тем, что закон помешает независимым средствам массовой информации», - добавил он.
В то же время, Миллер воздержался от комментариев по поводу каких-либо потенциальных шагов, которые Вашингтон может предпринять в случае принятия законопроекта.
«Прямо сейчас мы ясно даем понять, что нас беспокоит этот законопроект. Что касается того, что мы можем сделать, если он будет принят, то следите за обновлениями», - ответил он.
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