Kapitalbank за 9 месяцев получил 166 миллионов манатов чистой прибыли
Чистая прибыль "Kapitalbank" за 9 месяцев составила 166 млн манатов чистой прибыли
Kapitalbank обнародовал финансовые показатели по итогам января-сентября 2024 года.
Чистая прибыль банка за 9 месяцев составила 166,1 млн манатов, что на 8,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Активы Kapitalbank на начало октября текущего года превысили показатели на начало октября прошлого года составили на 21,5% и составили 10 277,3 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель увеличился на 31,2% и составил 4 572,4 млн манатов. Обязательства банка составили 9 370,9 млн. манатов (+23,2%), в том числе депозитный портфель - 7 937,7 млн. манатов (+22,4%), балансовый капитал - 906,4 млн манатов (+6,1%), уставный капитал - 265,85 млн манатов (не изменился).
Финансы
-
- 16 октябрь 2024, 14:40
В январе-сентябре 2024 года правительство Азербайджана направило на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий 3 137,6 млн. манатов или 1 845,65 млн. долларов США.
-
- 16 октябрь 2024, 14:21
Президент Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли меджлиса проект закона ”О государственном бюджете на 2025 год".
-
- 16 октябрь 2024, 14:15
В январе-сентябре 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 37 141,5 миллиона манатов, а отчисления из бюджета-28 472,2 миллиона манатов.
-
- 16 октябрь 2024, 13:30
За январь-сентябрь 2024 года население Азербайджана получило номинальный доход в размере 61 587 миллионов манатов.
Написать отзыв