Чистая прибыль "Kapitalbank" за 9 месяцев составила 166 млн манатов чистой прибыли

Kapitalbank обнародовал финансовые показатели по итогам января-сентября 2024 года.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев составила 166,1 млн манатов, что на 8,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Активы Kapitalbank на начало октября текущего года превысили показатели на начало октября прошлого года составили на 21,5% и составили 10 277,3 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель увеличился на 31,2% и составил 4 572,4 млн манатов. Обязательства банка составили 9 370,9 млн. манатов (+23,2%), в том числе депозитный портфель - 7 937,7 млн. манатов (+22,4%), балансовый капитал - 906,4 млн манатов (+6,1%), уставный капитал - 265,85 млн манатов (не изменился).