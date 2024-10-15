В среду ожидаются интенсивные осадки
В среду ожидаются интенсивные осадки
16 октября по всей территории Азербайджана, включая Баку, пройдут осадки. В горах Малого и Большого Кавказа, Газах-Гянджинской, Шеки-Балакянской, в Центральной низменной, Губа-Гусарской и Астара-Лянкарянской зонах дожди будут интенсивными.
В высокогорье выпадет снег.
Это привет к повышению уровня воды в реках и кратковременным селям на горных реках.
-
- Финансы
- 15 октябрь 2024 12:23
-
Общество
-
- 16 октябрь 2024, 13:38
Свыше 95% наркотиков, контрабандным путем были ввезены в Азербайджан из Ирана. Об этом говорится в отчете госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев прошлого года.
-
В Товузскую центральную районную больницу с жалобами на пищевое отравление 15 октября обратились 18 человек, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
-
- 14 октябрь 2024, 22:57
Футбольная сборная Азербайджана 14 октября проиграла в домашнем матче Лиги наций УЕФА команде Словакии со счетом 1:3.
-
- 14 октябрь 2024, 15:53
Повышается размер штрафов за засорение окружающей среды табачными изделиями и бытовыми отходами. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях по этому вопросу уже прошли первое чтение в Милли Меджлисе (Национальном собрании).
Написать отзыв