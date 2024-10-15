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(4 минуты назад)
В среду ожидаются интенсивные осадки

В среду ожидаются интенсивные осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В среду ожидаются интенсивные осадки

16 октября по всей территории Азербайджана, включая Баку, пройдут осадки. В горах Малого и Большого Кавказа, Газах-Гянджинской, Шеки-Балакянской, в Центральной низменной, Губа-Гусарской и Астара-Лянкарянской зонах дожди будут интенсивными.

В высокогорье выпадет снег.

Это привет к повышению уровня воды в реках и кратковременным селям на горных реках.

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