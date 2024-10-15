В среду ожидаются интенсивные осадки

16 октября по всей территории Азербайджана, включая Баку, пройдут осадки. В горах Малого и Большого Кавказа, Газах-Гянджинской, Шеки-Балакянской, в Центральной низменной, Губа-Гусарской и Астара-Лянкарянской зонах дожди будут интенсивными.

В высокогорье выпадет снег.

Это привет к повышению уровня воды в реках и кратковременным селям на горных реках.