Население Азербайджана за 9 месяцев получило около 62 миллиардов манатов
Доходы населения Азербайджана за 9 месяцев составили около 62 млрд манатов
За январь-сентябрь 2024 года номинальный доход населения Азербайджана составил 61 587 млн манатов, сообщает Госкомстат.
Это на 6,1% больше, чем за тот же период 2023 года.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 5,6% и достиг 6 039 манатов.
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