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(16 минут назад)
Население Азербайджана за 9 месяцев получило около 62 миллиардов манатов

Население Азербайджана за 9 месяцев получило около 62 миллиардов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Доходы населения Азербайджана за 9 месяцев составили около 62 млрд манатов

За январь-сентябрь 2024 года номинальный доход населения Азербайджана составил 61 587 млн манатов, сообщает Госкомстат.                                     

Это на 6,1% больше, чем за тот же период 2023 года.

За последний  год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 5,6% и достиг 6 039 манатов.

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