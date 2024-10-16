Доходы населения Азербайджана за 9 месяцев составили около 62 млрд манатов

За январь-сентябрь 2024 года номинальный доход населения Азербайджана составил 61 587 млн манатов, сообщает Госкомстат.

Это на 6,1% больше, чем за тот же период 2023 года.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 5,6% и достиг 6 039 манатов.