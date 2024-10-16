Профсоюзный активист Мустафаев жалуется на отказ в лечении в тюремном госпитале
Профсоюзный активист Мустафаев жалуется на отказ в лечении в тюремном госпитале
Отбывающий тюремное наказание член независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая Платформа» («Işçi Masası”) Эльвин Мустафаев пожаловался на повторный отказ ему в лечении в госпитале Пенитенциарной службы. Об этом говорится в сообщении профсоюза «Рабочая платформа».
Мустафаев находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но его без обследования и лечения вернули в колонию, где он в знак протеста начал голодовку.
3 октября после возвращения в госпиталь он прекратил голодовку. Однако, продержав без лечения в госпитале пять дней, его вновь вернули в колонию..
Более того, Мустафаева в госпитали лишили возможности звонить домой и видеться с близкими. Когда же он запротестовал из-за этого, надев на него наручники, поволокли в автозак и привезли в колонию №13, сообщили соратники активиста.
Мустафаев по-прежнему жалуется на сильные бголовные боли и боли в позвоночнике.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
*Эльвин Мустафаев был задержан 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. 31 января Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам лишения свободы. Правозащитники признали его политзаключенным. Истинной причиной ареста называют борьбу Мустафаева за права работников сферы обслуживания.
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