95% наркотиков ввозятся в Азербайджан из Ирана

Свыше 95% наркотиков были ввезены в Азербайджан контрабандным путем из Ирана. Об этом говорится в отчете госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев прошлого года.

В общем объеме конфискованных наркотиков 82% (4 тонны 881 кг) составила марихуана. Из них 3 тонны 888 кг. были обогащенной марихуаной, ввезенной из-за рубежа.

Еще 605 кг. марихуаны были выращены в Азербайджане в теплицах, подвалах, лесных лугах и на берегах рек..

В обзорный период по делам о наркотиках к ответственности был привлечен 5781 человек, в том числе 5621 мужчин и 160 женщин.

При этом, 48 человек были иностранцы у которых было изъято 111 кг. наркотиков.