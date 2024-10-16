Ухудшается состояние здоровье Анара Мамедли
Ухудшается состояние здоровья Анара Мамедли
Здоровье Анара Мамедли, директора Центра наблюдения за выборами и обучения демократии (ЦМДТ), находящегося в настоящее время в тюрьме, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов.
По его словам,14 октября он встретился с Мамедли в Бакинском следственном изоляторе №1.
У Мамедли сильные головные боли и боли в спине. «Здоровье Анара ухудшается с каждым днем. Ответа на наши запросы на проведение его обследования и лечения нет", - сказал адвокат.
В ближайшее время Эльчин Садыгов обратится в суд по поводу замены ареста Мамедли на домашний арест. Однако адвокат утверждает, что никаких следственных действий в отношении Анара Мамедли не проводилось.
Следственный орган не отреагировал на заявления адвоката. Кроме того, не сообщается, когда будет завершено предварительное следствие.
Пенитенциарная служба также пока не прокомментировала слова адвоката Анара Мамедли.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США и посольство США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли и других арестованных.
Анар Мамедли является главой неправительственной организации, специализирующейся в области избирательного права в Азербайджане. Он является автором критических репортажей о выборах.
Как правило, азербайджанские официальные лица отвергают обвинения в нападках на свободу слова и прессы в Азербайджане, необоснованных арестах журналистов и активистов и подчеркивают, что фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ в Азербайджане полностью обеспечены.
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