Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов  долларов

В январе-сентябре 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 37 141,5 миллиона манатов, а отчисления из бюджета-28 472,2 миллиона манатов.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Согласно данным, они на 0,7% и 9,9% больше, чем за тот же период 2023 года соответственно.

В конечном итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 8 669,3 миллиона манатов или 5 099, 6 миллиона долларов США, что на 21,1% меньше, чем год назад.