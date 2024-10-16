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(16 минут назад)
Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов  долларов

Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов  долларов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов  долларов

В январе-сентябре 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 37 141,5 миллиона манатов, а отчисления из бюджета-28 472,2 миллиона манатов.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Согласно данным, они на 0,7% и 9,9% больше, чем за тот же период 2023 года соответственно.

В конечном итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 8 669,3 миллиона манатов или 5 099, 6 миллиона долларов США, что на 21,1% меньше, чем  год назад.

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