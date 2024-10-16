Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов долларов
Профицит сводного бюджета Азербайджана превысил 5 миллионов долларов
В январе-сентябре 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 37 141,5 миллиона манатов, а отчисления из бюджета-28 472,2 миллиона манатов.
Об этом сообщило Министерство финансов.
Согласно данным, они на 0,7% и 9,9% больше, чем за тот же период 2023 года соответственно.
В конечном итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 8 669,3 миллиона манатов или 5 099, 6 миллиона долларов США, что на 21,1% меньше, чем год назад.
Финансы
-
- 16 октябрь 2024, 14:40
В январе-сентябре 2024 года правительство Азербайджана направило на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий 3 137,6 млн. манатов или 1 845,65 млн. долларов США.
-
- 16 октябрь 2024, 14:21
Президент Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли меджлиса проект закона ”О государственном бюджете на 2025 год".
-
- 16 октябрь 2024, 13:30
За январь-сентябрь 2024 года население Азербайджана получило номинальный доход в размере 61 587 миллионов манатов.
-
- 16 октябрь 2024, 13:17
Центральный банк Азербайджана выдал лицензию страхового агента “Ziraatbank Azerbayan”с турецким капиталом.
Написать отзыв