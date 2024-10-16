Ситуация вокруг Афгана Садыгова
Ситуация вокруг Афгана Садыгова
На решение Департамента миграции МВД Грузии об отказе в предоставлении политического убежища учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову 16 октября подана жалоба в Тбилисский городской суд, сообщила Turan его адвокат Кети Чутлашвили.
Департамент миграции МВД рассмотрев обращение Садыгова пришел к выводу, что хотя в Азербайджане и ведется уголовное расследование против Садыгова, однако это не является «преследованием по политическим мотивам», сказал адвокат.
«Кроме того, в ведомстве полагают, что Афган Садыгов не будет подвергаться в Азербайджане дискриминационному преследованию или несоразмерному наказанию. Однако это заключение прямо противоречит фактическим обстоятельствам дела, которые доказывают, что Афган Садыгов на протяжении многих лет подвергался в Азербайджане уголовному и административному преследованию в связи со своей профессиональной деятельностью.
Если Садыгова экстрадируют в Азербайджан, то ему снова грозит политическое преследование, пытки или бесчеловечное обращение», - отметила адвокат Чутлашвили.
Она с сожалением констатировала, что Департамент миграции не провел надлежащего расследования фактических обстоятельств, изложенных Афганом Садыговым.
В частности, не были учтены заявления международных государственных и неправительственных структур, и в частности Госдепартамента США, МИД Нидерландов, организаций Amnesty International, Human Rights Watch, которые сочли Садыгова «политическим заключенным» и потребовали его немедленного освобождения.
Утверждение, что в Азербайджане нет массовых нарушений прав человека, совершенно необоснованны, считает защита.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
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