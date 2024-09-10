Чистая прибыль НКО  FINCA Azerbaijan за I полугодие превысила 500 тысяч долларов

НКО "FINCA Azerbaijan" за I полугодие получила чистую прибыль более 500 тысяч долларов

Небанковская кредитная организация (НКО) FINCA Azerbaijan (дочерняя компания американского финансового гиганта Finca International), обнародовала финансовые показатели по итогам I полугодия 2024 года.

Чистая прибыль НКО за январь-июнь составила около 0,9 миллиона манатов, или более 500 тысяч долларов США.

Это примерно на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Активы FINCA Azerbaijan на начало июля текущего года составили 71,75 млн манатов, что на 22,15% больше, чем в начале июля прошлого года, кредитный портфель составил 61,2 млн манатов (+15,9%). Обязательства НКО составили 55,6 млн. манатов (+35,1% ), балансовый капитал - 16,15 млн. манатов (-8,2%), в том числе уставный капитал - 3,8 млн. манатов (не изменился).