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(9 часов назад)
НКО " International”  займет 5 миллионов манатов

НКО " International”  займет 5 миллионов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

НКО " International”  займет 5 миллионов манатов

Небанковская кредитная организация International объявила о выпуске облигаций на 5 миллионов манатов.

Кредитная организация разместила проспект эмиссии облигаций в системе электронного раскрытия информации Центрального банка Азербайджана.

В документе говорится, что предполагается выпустить 5 000 наименований безналичных, необеспеченных процентных облигаций номинальной стоимостью от 1 000 манатов. Облигации будут находиться в обращении 2 года. Им обещают доходность 15% годовых. Проценты будут выплачиваться каждый  месяц. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания "Paşa Kapital".

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