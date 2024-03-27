НКО " International”  займет 5 миллионов манатов

Небанковская кредитная организация International объявила о выпуске облигаций на 5 миллионов манатов.

Кредитная организация разместила проспект эмиссии облигаций в системе электронного раскрытия информации Центрального банка Азербайджана.

В документе говорится, что предполагается выпустить 5 000 наименований безналичных, необеспеченных процентных облигаций номинальной стоимостью от 1 000 манатов. Облигации будут находиться в обращении 2 года. Им обещают доходность 15% годовых. Проценты будут выплачиваться каждый месяц. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания "Paşa Kapital".