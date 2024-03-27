НКО " International” займет 5 миллионов манатов
НКО " International” займет 5 миллионов манатов
Небанковская кредитная организация International объявила о выпуске облигаций на 5 миллионов манатов.
Кредитная организация разместила проспект эмиссии облигаций в системе электронного раскрытия информации Центрального банка Азербайджана.
В документе говорится, что предполагается выпустить 5 000 наименований безналичных, необеспеченных процентных облигаций номинальной стоимостью от 1 000 манатов. Облигации будут находиться в обращении 2 года. Им обещают доходность 15% годовых. Проценты будут выплачиваться каждый месяц. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания "Paşa Kapital".
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- 27 март 2024, 10:33
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