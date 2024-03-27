В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы
В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы
В лесах Агдеринского района Карабаха обнаружен армянский опорный пункт. Там находились: танк «Т-72Б», 4 артиллерийские установки «Д-20», 3 автомобиля «Урал», груженные снарядами, автомобиль «КамАЗ» и другая спецтехника.
Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, опорный пункт находился неподалеку от населенного пункта Суговушан.
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