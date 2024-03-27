В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы

Число жертв теракта в «Крокусе сити холл» в Москве достигло 140 человек, об этом сообщил 27 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в крайне тяжелом состоянии остаются еще четверо пострадавших. Общее число раненныз – 1812 человека.