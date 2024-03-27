  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear80 C
  • Четверг, 28 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы

В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Карабахе обнаружена военная техника и боеприпасы

В лесах Агдеринского района Карабаха обнаружен  армянский опорный пункт. Там находились: танк  «Т-72Б», 4 артиллерийские установки «Д-20», 3 автомобиля  «Урал», груженные снарядами, автомобиль  «КамАЗ» и другая спецтехника.

Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, опорный пункт находился неподалеку от населенного пункта Суговушан.

 

Написать отзыв

Политика

Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей