На фото показания fast.com при попытке подключиться к интернет из агентства Turan
Turan обратился к министру цифрового развития и транспорта
Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.
Министру цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Господину Рашаду Набиеву
Уважаемый г-н Рашад Набиев,
Я надеюсь, что это сообщение застанет вас в добром здравии. Я пишу, чтобы привлечь ваше внимание к насущной проблеме, которая преследует информационное агентство Turan в течение последнего месяца: серьезные проблемы с подключением к Интернету. Такие проблемы возникали и раньше, но то, что происходит сейчас, переходит все границы. Я считаю, что ваше вмешательство, как министра атранспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, имеет решающее значение для оперативного решения этого вопроса.
Информационное агентство Turan, жизненно важный институт в нашем медиа-пространстве, столкнулось со значительными сбоями в работе своих интернет-сервисов, предоставляемых Bakinternet. Несмотря на усилия специалистов Baktelecom и вашего уважаемого министерства, проблема не ослабевает. Несмотря на такие попытки, как замена модема и увеличение скорости с 50 до 100 мегабит, скорость интернет-трафика непредсказуемо колеблется в диапазоне от 0 до 90 мегабит. Это несоответствие серьезно ограничивает способность агентства эффективно выполнять свои обязанности.
К сожалению, отсутствие альтернативных поставщиков услуг в непосредственной близости от помещений информационного агентства Turan усугубляет ситуацию, оставляя агентству ограниченные возможности для обращения за помощью. Следовательно, я был вынужден прибегнуть к использованию мобильной связи Azercell в качестве временной меры, которая является как неудобной, так и неэффективной для деятельности агентства.
В свете вышеизложенного я настоятельно призываю вас издать инструкции для обеспечения того, чтобы Информационное агентство Turan получало необходимые услуги, изложенные в регламенте и соглашении об интернет-услугах. Своевременный и надежный доступ к Интернету необходим агентству для беспрепятственного выполнения своих журналистских обязанностей.
Ваше оперативное внимание к этому вопросу не только облегчило бы проблемы, с которыми сталкивается информационное агентство Turan, но и подтвердило бы приверженность правительства защите свободы прессы и содействию бесперебойному функционированию средств массовой информации по всей стране.
Благодарим вас за ваше понимание и ожидаем быстрых действий по этому важному вопросу.
С уважением,
Мехман Алиев, директор
Политика
-
- 19 март 2024, 16:19
Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который просил перевести его под домашний арест.
-
- 19 март 2024, 16:05
Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Твиттер он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.
-
- 19 март 2024, 14:56
Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.
-
- 19 март 2024, 13:23
Сабаильский районный суд Баку 19 марта продлил сроки предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения “Kanal 13” Азиза Оруджева и сотрудника этой медиаструктуры Шамо Эминова еще на два месяца. Об этом Turan сообщила супруга Азиза Оруджева Ламия Оруджева.
Написать отзыв