Turan обратился к министру цифрового развития и транспорта

Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.

Министру цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Господину Рашаду Набиеву

Уважаемый г-н Рашад Набиев,

Я надеюсь, что это сообщение застанет вас в добром здравии. Я пишу, чтобы привлечь ваше внимание к насущной проблеме, которая преследует информационное агентство Turan в течение последнего месяца: серьезные проблемы с подключением к Интернету. Такие проблемы возникали и раньше, но то, что происходит сейчас, переходит все границы. Я считаю, что ваше вмешательство, как министра атранспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, имеет решающее значение для оперативного решения этого вопроса.

Информационное агентство Turan, жизненно важный институт в нашем медиа-пространстве, столкнулось со значительными сбоями в работе своих интернет-сервисов, предоставляемых Bakinternet. Несмотря на усилия специалистов Baktelecom и вашего уважаемого министерства, проблема не ослабевает. Несмотря на такие попытки, как замена модема и увеличение скорости с 50 до 100 мегабит, скорость интернет-трафика непредсказуемо колеблется в диапазоне от 0 до 90 мегабит. Это несоответствие серьезно ограничивает способность агентства эффективно выполнять свои обязанности.

К сожалению, отсутствие альтернативных поставщиков услуг в непосредственной близости от помещений информационного агентства Turan усугубляет ситуацию, оставляя агентству ограниченные возможности для обращения за помощью. Следовательно, я был вынужден прибегнуть к использованию мобильной связи Azercell в качестве временной меры, которая является как неудобной, так и неэффективной для деятельности агентства.

В свете вышеизложенного я настоятельно призываю вас издать инструкции для обеспечения того, чтобы Информационное агентство Turan получало необходимые услуги, изложенные в регламенте и соглашении об интернет-услугах. Своевременный и надежный доступ к Интернету необходим агентству для беспрепятственного выполнения своих журналистских обязанностей.

Ваше оперативное внимание к этому вопросу не только облегчило бы проблемы, с которыми сталкивается информационное агентство Turan, но и подтвердило бы приверженность правительства защите свободы прессы и содействию бесперебойному функционированию средств массовой информации по всей стране.

Благодарим вас за ваше понимание и ожидаем быстрых действий по этому важному вопросу.

С уважением,

Мехман Алиев, директор