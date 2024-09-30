Председатель Национального Банка Казахстана Тимур Сулейменов
Председатель Национального Банка Казахстана прибыл в Азербайджан
Делегация во главе с председателем Национального Банка Казахстана Тимуром Сулейменовым посетила Азербайджан.
Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.
В рамках визита председатель ЦБА Талех Казымов принял делегацию Казахстана, говорится в сообщении. На встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих связей между центральными банками обеих стран, высоко оценены наблюдаемые в последнее время темпы устойчивого развития, проведен широкий обмен мнениями по текущей макроэкономической ситуации, проводимой денежно-кредитной политике, платежным системам, современным финансовым технологиям и другим направлениям.
Напомним, что в прошлом году между двумя структурами был подписан меморандум о взаимопонимании. В рамках документа предусмотрено расширение сотрудничества в области монетарной политики, финансового сектора, платежных систем и финансовых технологий, обмен опытом и информацией, а также организация двусторонних поездок.
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