Задержаны 22 нелегальных мигранта на попытку незаконного перехода границы Азербайджана

24, 26 и 27 сентября азербайджанские пограничники задержали граждан Алжира (3 человека) и Пакистана (19 человек), пытавшихся незаконно перейти границы Азербайджана.

Первый случай был зафиксирован на территории погранотряда "Шамкир" при попытке алжирца Абдулкадера Бен Бахи перейти из Азербайджана в Грузию.

Второй случай был зафиксирован через два дня, когда снова двое алжирцев пытались незаконно перейти из Азербайджана в России на территории погранотряда "Худат".

Вечером 26-го числа и вечером 27-го сентября 19 граждан Пакистана пытались незаконно перейти в Грузию на территории погранотряда «Загатала».

В результате расследования было установлено, что задержанные официально прибыли в Азербайджан и намеревались нелегально мигрировать в одну из европейских стран, нарушив государственную границу.

По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции, говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.