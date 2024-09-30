Задержаны 22 нелегальных мигранта на попытку незаконного перехода границы Азербайджана
Задержаны 22 нелегальных мигранта на попытку незаконного перехода границы Азербайджана
24, 26 и 27 сентября азербайджанские пограничники задержали граждан Алжира (3 человека) и Пакистана (19 человек), пытавшихся незаконно перейти границы Азербайджана.
Первый случай был зафиксирован на территории погранотряда "Шамкир" при попытке алжирца Абдулкадера Бен Бахи перейти из Азербайджана в Грузию.
Второй случай был зафиксирован через два дня, когда снова двое алжирцев пытались незаконно перейти из Азербайджана в России на территории погранотряда "Худат".
Вечером 26-го числа и вечером 27-го сентября 19 граждан Пакистана пытались незаконно перейти в Грузию на территории погранотряда «Загатала».
В результате расследования было установлено, что задержанные официально прибыли в Азербайджан и намеревались нелегально мигрировать в одну из европейских стран, нарушив государственную границу.
По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции, говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.
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Общество
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1 отзыв
Rahim
2024-09-30
Bir neçə gün ərzində ölkəmizə qanuni yolla (hava yolu) gəlmiş 22 xarici vətəndaş sərhəddə tutulursa, “meşə qardaşları” keçirsə, deməli sərhəd açıqdır və ona görə də keçməyə cəhd edirlər. Sərhədi keçmək istəyənlər keçirlər. Bəs azərbaycan vətəndaşları niyə sərhəd keçid məntəqəsindən keçə bilməz? Bəlkə quru sərhədlərini hamı üçün açaq? Şimali Koreya bu ilin dekabrında sərhədlərini turistlərin üzünə açmağı planlaşdırır.