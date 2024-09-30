Во Франции совершено нападение на политэмигранта Видади Искендерли

Проживающий во Франции азербайджанский политэмигрант Видади Искендерли 29 сентября подвергся нападению со стороны неизвестных.

В семь часов утра в городе Мюлуз трое неизвестных в масках пробрались к нему в квартиру через окно, рассказали близкие Искендерли.

Один из нападавших нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения, двое других стояли у дверей.

Искендерли защищался и большинство ударов пришлись в руку. Однако несколько ударов пришлись в голову. Несмотря на ранения Искендерли удалось вытолкнуть нападавшего и вызвать полицию.

Искендерли помещен в реанимацию местной больницы. Нападавшие были в масках и не разговаривали, поэтому пострадавший не знает какой они были национальности.

Два года назад на Искендерли также было совершено нападение и полиция установила, что это было делом рук местных криминальных групп. Искендерли считает, что заказ поступил от властей Азербайджана.

Видади Искендерли известен резкой и эмоциональной критикой властей в социальных сетях. Однако часто он допускает неэтичные, оскорбительные высказывания.

В Азербайджане Искендерли занимался оппозиционной деятельностью, был арестован и осужден. Около 10 лет назад он эмигрировал во Францию.