Во Франции совершено нападение на политэмигранта Видади Искендерли
Во Франции совершено нападение на политэмигранта Видади Искендерли
Проживающий во Франции азербайджанский политэмигрант Видади Искендерли 29 сентября подвергся нападению со стороны неизвестных.
В семь часов утра в городе Мюлуз трое неизвестных в масках пробрались к нему в квартиру через окно, рассказали близкие Искендерли.
Один из нападавших нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения, двое других стояли у дверей.
Искендерли защищался и большинство ударов пришлись в руку. Однако несколько ударов пришлись в голову. Несмотря на ранения Искендерли удалось вытолкнуть нападавшего и вызвать полицию.
Искендерли помещен в реанимацию местной больницы. Нападавшие были в масках и не разговаривали, поэтому пострадавший не знает какой они были национальности.
Два года назад на Искендерли также было совершено нападение и полиция установила, что это было делом рук местных криминальных групп. Искендерли считает, что заказ поступил от властей Азербайджана.
Видади Искендерли известен резкой и эмоциональной критикой властей в социальных сетях. Однако часто он допускает неэтичные, оскорбительные высказывания.
В Азербайджане Искендерли занимался оппозиционной деятельностью, был арестован и осужден. Около 10 лет назад он эмигрировал во Францию.
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