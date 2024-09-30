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(11 часов назад)
Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге

Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге

Сегодня в Страсбурге перед Дворцом Европы состоялась акция протеста в защиту арестованного в Азербайджане исследователя талышской культуры Игбала Абилова.

Акция была организована друзьями и коллегами Абилова и была приурочена к открытию осенней сессии ПАСЕ.

«Игбал Абилов занимался социальными науками. Он также был активным членом талышской диаспоры в Беларуси. Он исследовал культуры талышей - этнического меньшинства в Азербайджане», - сказала корреспонденту Turan одна из участник акции Елена Кароль.

«В Азербайджане усмотрели в его научной деятельности угрозу целостности государства, и он был обвинен в госизмене. Однако научные исследования не имеют отношения к политике и наши усилия направлены на то чтобы привлечь внимание к этому делу», - продолжила она.

По ее словам, Абилов внес вклад в  исследование культуры не только талышей, но и в целом культуры Азербайджана.

«Поэтому мы призываем азербайджанские власти освободить Игбала», - сказала она.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам.  Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью.

Большая группа ученых из разных стран мира  обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.

Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге
Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге

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