Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге
Акция в защиту Игбала Абилова в Страсбурге
Сегодня в Страсбурге перед Дворцом Европы состоялась акция протеста в защиту арестованного в Азербайджане исследователя талышской культуры Игбала Абилова.
Акция была организована друзьями и коллегами Абилова и была приурочена к открытию осенней сессии ПАСЕ.
«Игбал Абилов занимался социальными науками. Он также был активным членом талышской диаспоры в Беларуси. Он исследовал культуры талышей - этнического меньшинства в Азербайджане», - сказала корреспонденту Turan одна из участник акции Елена Кароль.
«В Азербайджане усмотрели в его научной деятельности угрозу целостности государства, и он был обвинен в госизмене. Однако научные исследования не имеют отношения к политике и наши усилия направлены на то чтобы привлечь внимание к этому делу», - продолжила она.
По ее словам, Абилов внес вклад в исследование культуры не только талышей, но и в целом культуры Азербайджана.
«Поэтому мы призываем азербайджанские власти освободить Игбала», - сказала она.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью.
Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.
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